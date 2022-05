PERICOL în aer din cauza războiului din Ucraina! Avioanele civile, luate la ţintă?! Avioanele civile ar putea fi doborate la sol, in contextul razboiului din Ucraina. Agenția Europeana pentru Siguranța Aviatica a avertizat ca un astfel de lucru s-ar putea intampla accidental, dar fara a preciza daca numai in spatiul aerian ucrainean sau si in alta parte. Atac terorist al Rusiei? „Așa cum ne-a demonstrat experiența unor razboaie […] The post PERICOL in aer din cauza razboiului din Ucraina! Avioanele civile, luate la tinta?! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa cum au aratat razboaiele anterioare, identificarea gresita este usoara in arenele confuze ale razboiului. Dezvoltarea acestui risc este frecventa in randul tuturor combatantilor. Daca adaugam probabilitatea de blocare a ajutoarelor electronice care pot fi implicate in navigatie si/sau… instrumentele…

- ”Dupa cum au aratat razboaiele anterioare, identificarea gresita este usoara in arenele confuze ale razboiului. Dezvoltarea acestui risc este frecventa in randul tuturor combatantilor. Daca adaugam probabilitatea de blocare a ajutoarelor electronice care pot fi implicate in navigatie si/sau… instrumentele…

- Agenția Europeana pentru Siguranța Aviației a avertizat joi ca cu privire la riscurile cu care s-ar putea confrunta companiile aeriene din cauza razboiului din Ucraina. EASA spune ca printre acestea se numara posibile atacuri cibernetice și chiar lovirea accidentala a unor avioane civile, scrie Reuters.

- Guvernul german se asteapta la o crestere economica mai slaba si la o inflatie de aproape doua ori mai mare decat preconiza anterior pentru 2022, din cauza razboiului din Ucraina, a sanctiunilor impuse Rusiei si a preturilor mari la energie care afecteaza prima economie europeana, transmit AFP si…

- Organizația Mondiala a Comerțului și-a redus drastic perspectivele pentru comerțul global in acest an, dupa invazia Rusiei in Ucraina, și a avertizat ca lumea „trebuie sa se pregateasca pentru consecințe”.

- Pierderile directe și indirecte, generate de razboiul din Ucraina, sunt estimate la aproximativ 600 de miliarde de dolari, pana in prezent. Conform unor date prezentate de vicepremierul Iryna Vereshchuk, pana in prezent au fost distruse 26.000 de metri patrați de locuințe, 8 aeroporturi civile, 129…

- Efectele de poluare pot aparea ca urmare a crizi din Ucraina. Efectele razboiului Rusiei de aici ar putea avea conotații mult mai mari decat am putea crede. In afara de criza umanitara, cea mai mare din ultimii 20 de ani, sunt și alte situații de criza ce pot aparea pe parcurs. Una dintre ele, și […]…

- Australia a anuntat vineri ca va impune sanctiuni impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko si familiei sale, precum si impotriva a 22 de "propagandisti si agenti ai dezinformarii rusi" din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu…