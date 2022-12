Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Avertizare hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o alerta de cod galben de inundații valabil și pentru…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pentru 17 bazine hidrografice, incepand de vineri la pranz. Potrivit prognozei de specialitate, in intervalul 16 decembrie, ora 12:00 – 18 decembrie, ora 18:00, vor fi viituri…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis un cod galben de inundații valabil in weekend in mai multe județe din nordul, vestul și sudul țarii. Codul galben va intra in vigoare vineri, la ora 12:00 și va fi valabil pana duminica, la ora 18:00. Hidrologii spun ca „avand in vedere…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atentionari Cod galben de inundatii, valabile in primele ore ale dimineții pe rauri din trei județe. Potrivit hidrologilor, intre orele 4.50 – 10.00 se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarie a Apelor a emis un cod galben de inundații pe mai multe rauri din Romania, inclusiv in județul Cluj, valabil pana duminica. Avertizarea este valabila in intervalul 1 octombrie, ora 18:00 – 2 octombrie, ora 12:00. In zona noastra este vizat raul Arieș -bazin…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pe rauri din judetele Caras-Severin si Timis, pana miercuri dimineata.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a prelungit avertizarea hidrologica cod galben pe raul Bistrița bazin in amonte de stația hidrologica Carlibaba si afluentii aferenti sectorului aval stației hidrologice Carlibaba amonte acumularea Izvoru Muntelui (judetele: Suceava, Neamt si…

- Hidrologii au emis luni mai multe avertizari Cod galben și portocaliu de viituri, valabile de luni pana marți pe rauri din 13 județe. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile…