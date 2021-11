Pericol ascuns, sesizat de serviciile secrete germane

Stiri pe aceeasi tema

- Seful filialei din Turingia a serviciului de contrainformatii al Germaniei a avertizat sambata in legatura cu radicalizarea in crestere pe scena negationistilor coronavirusului, transmit dpa si Agerpres.

- Un avion a aterizat vineri seara, 15 octombrie, pe Aeroportul International din Cluj-Napoca. Aeronava avea trenul de aterizare afectat de un incendiu. Pasagerii au fost evacuati in siguranța. Serviciul de pompieri al aeroportului a reusit sa stinga incendiul inainte sa devina periculos. Avionul de…

- Seriff Tiraspol a reusit o noua surpriza, uriasa de data aceasta, in actuala editie a Ligii Campionilor, plecand cu toate punctele de pe Stadionul Santiago Bernabeu, scor 2-1, dupa meciul cu liderul din LaLiga, Real Madrid. Seriff este primul loc in Grupa D dupa doua etape, cu maximum de puncte.…

- Un fost ministru din Afganistan, Sayed Saadat, s-a mutat in Germania, anul trecut, in speranța ca va avea un trai mai bun. Acum, dupa un an, barbatul livreaza mancare cu bicicleta, in Leipzig. Sayed Sadat spune ca mulți din țara sa de origine l-au criticat pentru faptul ca a acceptat sa fie livrator…

- Un tanc T-90 de lupta modern, aparent in buna stare, a fost descoperit abandonat pe un teren viran din Rusia de catre localnicii care aruncau gunoiul. Unul dintre ei a facut fotografii și le-a distribuit pe rețelele de social media. Este vorba despre cel mai modern blindat aflat in dotarea fortelor…

- Atacul cu cutitul comis de un jihadist la Londra, soldat cu doi raniti in februarie 2020, ar fi putut fi evitat daca autorul sau ar fi fost trimis la inchisoare dupa ce fusese observat cumparand material pentru a fabrica o falsa centura exploziva, a apreciat vineri justitia britanica, potrivit AFP.…

- Pe pagina de Facebook a Poliției Romane a fost postat un mesaj ironic la adresa unei persoane care s-a dovedit a fi un real pericol public pentru turiștii din Mamaia. „„Sunt celebru, scoate-ma de aici!” Cam asta are in gand, in acest moment, teribilistul din Mamaia. Deocamdata, este un pic reținut.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca marti si miercuri, in regiunile din centru si sud se vor inregistra temperaturi foarte ridicate, cu valori de pana la 45°C. Serviciul italian de Protectie Civila…