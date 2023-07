Stiri pe aceeasi tema

- Cinci medalii de aur și una de argint au obținut elevii romani la Olimpiada Internaționala de Matematica din Chiba, Japonia.Potrivit Ministerului Educației, cu aceste rezultate, Romania a ocupat locul 1 intre țarile din Europa și locul 4 in clasamentul pe națiuni, cea mai buna clasare din 1999, conform…

- Lotul Romaniei a obtinut cele mai bune rezultate in istoria participarii fizice/in situ la Olimpiada Europeana de Fizica/EUPhO – trei medalii de aur si doua medalii de argint, informeaza Ministerul Educatiei. Elevii care au reusit aceasta performanta sunt: Vlad-Stefan Oros (clasa a XII-a/Liceul Teoretic…

- Romania a obținut locul I pe țari la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Seniori, desfașurata in Antalya, Turcia. Elevii din lot se intorc acasa cu doua medalii de aur, trei de argint și una de bronz, anunța Ministerul Educației.

- David Mathe, elev in clasa a VII-a C la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut medalie de argint la Olimpiada Naționala de Matematica, competiție școlara care a avut loc in perioada 10-14 aprilie 2023, la Cheile Gradiștei, Brașov. Performanța remarcabila obținuta de David Mathe a fost completata…

- Elevii suceveni au caștigat mai multe medalii și mențiuni la Olimpiada Naționala de Matematica. Trei liceeni de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” au fost medaliați și vor participa la proba de baraj in vederea selecției echipei ce va reprezenta Romania la Olimpiada Internaționala din Japonia. Este…