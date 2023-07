Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia).Romania (Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Tivodariu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis, Victoria-Stefania Petreanu) s-a impus cu timpul de…

- Intr-o cursa dominata de la cap la coada, barca de 8+1 feminina a Romaniei a obtinut a cincea medalie de aur pentru tricolori la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia). Ultima Finala a Campionatului European 2023 vine cu o medalie de AUR. pentru Romania, in proba de 8+1 feminin (W8+).…

- Intr-o cursa dominata de la cap la coada, barca de 8+1 feminina a Romaniei a obtinut a cincea medalie de aur pentru tricolori la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia).Ultima Finala a Campionatului European 2023 vine cu o medalie de aur. pentru Romania, in proba de 8+1 feminin (W8+).…

- Bilantul Romaniei la Europenele de canotaj de la Bled (Slovenia) este de patru medalii de aur si una de argint. Barca de 8+1 va concura in finala duminica, 28 mai, la ora 14.41, ora Romaniei, transmite Agerpres.Sambata, echipajul feminin de patru rame, compus din Madalina Beres, Maria Tivodariu, Magdalena…

- Echipajul de patru rame feminin (W4-) a castigat, sambata, medalia de aur la Campionatul European de la Bled (Slovenia). Echipajul de patru rame feminin (W4-) este compus din Madalina Beres, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu si Amalia Beres. La dublu rame masculin (M2-), Marius Cozmiuc si Sergiu Bejan…

- Madalina Bereș, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu și Amalia Bereș au adus aurul pentru Romania! Astazi, 27 mai, echipajul feminin de patru rame al Romaniei a cucerit aurul la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia). Romancele au fost cronometrate cu timpul de 06 min 22 sec 69/100, fiind…

- Numarul echipajelor romanesti calificate in finalele pentru medalii la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) a ajuns vineri la opt, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj.Echipajul de patru vasle masculin, compus din Mihai Chiruta, Constantin Adam, Ioan Prundeanu…

- Editia 2023 a Campionatului European la canotaj, intrecere rezervata seniorilor, se desfasoara in aceasta perioada la Bled, in Slovenia, iar reprezentantii Romaniei concureaza cu succes.O recapitulare a rezultatelor obtinute de tricolori azi: W8 locul 1, concureaza in Finala A Magdalena Rusu, Roxana…