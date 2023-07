Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Neamt, George Lazar, a acuzat conducerea Consiliului Judetean Neamt de lipsa de implicare in sustinerea demersurilor pentru realizarea a doua proiecte majore pentru nemteni: noul spital judetean si drumul expres Piatra Neamt – Bacau. Acuzele au fost formulate intr-o conferinta de presa…

- Il felicit pe colegul și bunul meu prieten, primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea, care a semnat, impreuna cu ministrul Dezvoltarii, domnul Adrian Veștea, contractul de investiții pentru schimbarea magistralei de alimentare cu apa și canalizare din Piatra Neamț, proiect finanțat prin…

- ■ sotii Gabriel si Marsilia Mantu au aflat sentinta, 10 ani si 8 luni, respectiv, 4 ani si 9 luni ■ in dosar mai sunt si alti condamnati ■ instanta a decis si confiscarea unor mari sume de bani ■ Magistratii de la Tribunalul Neamt au pus capat, pe data de 5 iulie 2023, procesului […] Articolul Grele…

- ■ acuzatiile aduse sunt trafic de droguri de risc si mare risc, detinere fara drept de droguri in vederea consumului propriu si efectuarea de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive In dimineata zilei de 21 iunie 2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- ■ Protecția Consumatorilor a efectuat un control la un magazin ■ s-au aplicat trei amenzi contravenționale in valoare de 15.000 lei ■ Urmare a informațiilor aparute in spațiul public, potrivit carora un supermarket din Piatra Neamț ar fi comercializat sandwich-uri mucegaite, Comisariatul Județean pentru…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a fost prezent, luni, 29 mai, intr-o vizita oficiala la Piatra Neamt. Alaturi de primarul municipiului Piatra Neamt, Andrei Carabelea, si de directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Valentin Stefan, ministrul a sustinut…

- Un sofer care a urcat la volan dupa ce consumase alcool a provocat un accident rutier, luni, 8 mai, pe o strada din Piatra Neamt. Conform politistilor, el a intrat in coliziune cu un autoturism stationat regulamentar in dreptul indicatorului Oprire. “La data de 8 mai a.c., in jurul orei 18:20, polițiștii…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, la Piatra Neamt, dupa alegerile pentru presedintia PSD Neamt: “O mobilizare exemplara trebuie pentru continuarea proiectului privind noul spital, o investitie de peste 300 de milioane de euro, care va crea un hub medical in zona Moldovei si va felicit pentru ca ati…