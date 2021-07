Stiri pe aceeasi tema

- La Complexul Sportiv Național ,,Lia Manoliu” din București au avut loc intrecerile ediției a-X-a a Campionatului Național de Inot Masters. Echipa CSM Arad care a avut in componența sa noua sportivi, a reușit sa caștige nu mai puțin de 28 de medalii. Astfel, Honoriu Zlatan Botezatu a obținut patru medalii…

- Tribunalul Bacau a dat castig de cauza, in prima instanta, fondului de investitii Amerocap in procesul intentat Chimcomplex si a obligat proprietarul Oltchim sa plateasca americanilor peste doua milioane de dolari, potrivit portalului instantei. Decizia a fost luata pe 26 mai si poate fi atacata cu…

- Adelina, in varsta de 38 de ani și Cristi Chivu, in varsta de 40 de ani, sunt casatoriți de 13 ani și au o relație de 14 ani. Cei doi au impreuna doua fete și o casnicie așa cum și-au dorit. Formeaza unul dintre cele mai solide cupluri, iar Adelina povestește cum se ințelege cu soțul ei, care de multe…

- Inaintea ultimei etape din cadrul turneului final al Campionatului Național de volei al categoriei Cadete soarta titlului de campioana a fost decisa și aproape sigur și cel de vicecampioana. CSM București a obținut a patra victorie, 3-0 cu organizatoarea turneului, CSȘ Sighetu Marmației, și totalizeaza…

- In aceste zile, la Sighetu Marmatiei se desfasoara turneul final al Campionatului National de volei pentru cadete. In premiera, echipa de volei a CSS Sighet a ajuns in primele 6 echipe finaliste la acest nivel si a reusit sa obtina organizarea acestei competitii. Felicitari pentru acest lucru. La Sighet…

- Bianca și Ionuț sunt doi tineri instructori de dans din Alba Iulia, povestesc atat despre greutațile pe care le-au intampinat, cat și despre implinirile pe care le-au avut pe parcursul celor 8 ani de la inființarea propriei lor școli. „Life is Dance a luat ființa in 2013, iar in 2014 am luat parte la…

- Medalie pentru Moldova la Cupa Mondiala de caiac - canoe. Frații Serghei și Oleg Tranvoschi au castigat "argintul" la competitia din Barnaul, Federația Rusa. Ei s-au clasat pe locul doi in proba de 500 de metri, fiind cronometrați cu un minut 47 de secunde și 48 de sutimi.

- Stadionul „Olimpia” din București a fost gazda intrecerilor Campionatului Național de Laser Run, ediția 2021. Competiția de Laser Run este alcatuita din doua probe combinate - alergare și tir. Organizata de catre Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern și respectand normele de protecție și combatere…