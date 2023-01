Weekend-ul trecut, la Livorno, in Italia, s-a desfașurat Dance Style Cup 2023, eveniment dedicat dansului sportiv pentru toate categoriile de varsta și toate stilurile de dans. Ziua de sambata a fost rezervata competițiilor sub egida Federației Mondiale de dans sportiv-WDSF și s-au desfașurat competiții internaționale open. Aici au performat și sportivii dejeni legitimați la Clubul de Dans Sportiv Latino Angels Dej. Dupa 7 runde de dans la 3 categorii diferite, perechea Kis Andrei Robert – Rafa Madalina Diana a obținut urmatoarele rezultate: Locul 2 la categoria U21 Standard (sub 21 de ani) Locul…