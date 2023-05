Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Galati, au efectuat 9 perchezitii domiciliare, in municipiul si judetul Galati, intr un dosar avand ca obiect comiterea infractiunilor de efectuare…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au documentat activitatea infractionala a 5 persoane, cetateni straini, cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc si mare…

- Sapte perchezitii domiciliare au loc luni dimineata in judetele Dambovita si Timis, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si detinerea de droguri de risc si mare risc pentru consum propriu, fara drept, vizati fiind membrii unei grupari care introducea…

- La data de 11 aprilie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, au efectuat 10 percheziții domiciliare in județul Prahova, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au efectuat la data de 6 aprilie 2023 20 de percheziții domiciliare, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Descinderi ale polițiștilor in Timișoara și Pișchia, județul Timiș. Oamenii legii au percheziționat șapte locuințe ale unor persoane suspectate de trafic de canabis. Doua persoane au fost reținute, iar alte patru plasate sub control judiciar.

- Ofițerii Direcției investigații „Centru” a INI, in comun cu cei ai Direcției Generale Urmarire Penala a IGP, au documentat activitatea infracționala a doua grupuri infracționale specializate in comiterea escrocheriilor in proporții deosebit de mari și circulația ilegala a drogurilor in proporții deosebit…

- In ultimele trei saptamani, sute de percheziții facute de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. , pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic și consum ilicit de droguri și spalare de bani.…