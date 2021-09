Zeci de percheziții au loc, joi dimineata, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal ce vizeaza infractiuni la regimul piscicol. Potrivit unui comunicat al IGPR, actiunea se deruleaza sub coordonarea Directiei de Ordine Publica si a Parchetului de la langa Judecatoria Lehliu Gara, in cauza fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, tainuire, detinere, transport si comercializare fara documente legale a pestelui, precum si pescuitul electric, detinerea aparatelor si dispozitivelor care distrug resursele acvatice prin curentare.…