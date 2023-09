Percheziții la traficanții de droguri – VIDEO La data de 26 septembrie 2023, polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, efectueaza 7 percheziții domiciliare, in județul Bacau, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și deținerea, fara drept, de droguri de risc și mare […] Articolul Percheziții la traficanții de droguri – VIDEO apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

