Percheziții la traficanți de țigări și alcool din Banat. Ce au găsit polițiștii la percheziții In cursul zilei de ieri, 8 iulie, polițiști de investigarea criminalitații economice din Caraș-Severin și Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș, au pus in executare noua mandate de percheziție domiciliara, pe raza județelor Caraș-Severin și Timiș, la persoane banuite de contrabanda cu țigari și alcool. De asemenea, au fost puse in aplicare […] Articolul Percheziții la traficanți de țigari și alcool din Banat. Ce au gasit polițiștii la percheziții a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

