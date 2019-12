"Sunt in curs perchezitii la mai multe adrese", intre care un club de fitness si un complex imobiliar in care isi are sediul si partidul fostului sef de stat, Solidaritatea europeana, a mentionat pentru France Presse Angelika Ivanova, purtatoare de cuvant a Biroului ucrainean de ancheta (DBR), insarcinat cu anchetele vizandu-i pe inaltii responsabili ai statului.



Perchezitiile au loc in cadrul a doua anchete, una pentru frauda fiscala si legata de vanzarea de catre Porosenko a unei fabrici din Kiev, in 2018, si cealalta privind disparitia de "informatii secrete" de la sediul presedintiei,…