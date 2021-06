Stiri pe aceeasi tema

- ANUNT Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 1 raportat la art. 26, alin. 5 din Legea nr. 115/2015, cu respectarea termenului Post-ul Alegeri la Braniștea și Cojasca! Pe 27 mai se trag la sorți președinții și locțiitorii birourilor electorale locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi, 10 mai, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au pus in aplicare patru mandate de percheziție domiciliara, pe raza Post-ul VULCANA PANDELE: Percheziții intr-un dosar de furt. Polițiștii au gasit și o arma cu muniție aferenta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU Comuna Ulmi anunta publicul interesat asupra depunerii Post-ul Primaria ULMI – anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a unui acord de mediu apare prima data in…

- Astazi, 31 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Dambovița, au efectuat Post-ul Percheziții domiciliare la persoane banuite de trafic de droguri de risc apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din Botosani au efectuat zece perchezitii domiciliare intr-un dosar privind savarsirea unei infractiuni de lovire sau alte violente, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, ancheta priveste mai multe persoane…

- Polițiștii au efectuat, joi, perchezitii la sediul unei institutii publice si la 14 domicilii ale unor persoane fizice din județul Giurgiu, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals,…

- Polițiștii au efectuat, joi, un numar de 15 perchezitii in județul Giurgiu la persoane banuite pentru comiterea unor infractiuni de fals privind stabilirea ilegala a resedintei, informeaza Agerpres. Aceasta activitate ilegala ce a avut drept scop participarea in calitate de alegatori la alegerile locale…

- In total, 15 mandate de percheziție sunt puse in aplicare, joi dimineața, de polițiștii de la Giurgiu, intr-un dosar ce vizeaza intocmirea de acte false pentru participarea ilegala la alegerile din septembrie 2020. Este vorba despre Primaria din comuna Stanești, județul Giurgiu. „In aceasta dimineața,…