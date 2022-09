Percheziții la Poliția Locală Dumbrăvița. Un agent dădea amenzi șoferilor nevinovați pentru abateri inventate Sediul Poliției Locale Dumbravița, localitate invecinata cu Timișoara, a fost percheziționat ieri de polițiști din cadrul IPJ Timiș intr-un dosar in care un agent este acuzat de abuz in serviciu, fals și uz de fals. In urma anchetei deschise dupa mai multe plangeri ale cetațenilor, polițiștii au constatat ca agentul de poliție locala a dat […] Articolul Percheziții la Poliția Locala Dumbravița. Un agent dadea amenzi șoferilor nevinovați pentru abateri inventate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist local din Dumbravița, județul Timiș (una dintre cele mai bogate comune din Romania), a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a aplicat zeci de amenzi pentru fapte inventate.

- Continua acțiunile polițiștilor locali in zonele pietonale din Timișoara. Oamenii legii au dat, in doua saptamani, aproape 150 de amenzi șoferilor care au parcat sau staționat acolo deși nu aveau voie. Mai mult, in 17 dintre cazuri polițiștii au ridicat mașinile care incurcau sau blocau circulația pietonilor.

- Polițiștii locali continua monitorizarea locațiilor in care sunt organizate șantiere, cu scopul prevenirii incalcarii normelor privind gestionarea deșeurilor și luarea masurilor legale acolo unde situația impune acest lucru. In luna august, polițiștii locali au verificat mai multe locații, constatandu-se…

- La data de 21 august a.c., intr-un interval de 3 ore, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau si polițisti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat o acțiune ce a vizat, in mod special, una dintre principalele cauze generatoare de…

- Peste 300 de persoane legitimare, 283 de autoturisme și 33 de motociclete verificate și amenzi de aproape 30.000 de lei. Este bilanțul raziei polițiștilor de la Rutiera in Timișoara. in numai cateva ore.

- Primaria Municipiului București a facut un anunț important pentru toți șoferii care circula prin Capitala. Conducatorii auto se vor alege cu amenzi usturatoare, daca nu vor respecta regulile de mai jos. Ce se intampla cu romanii care parcheaza pe strazile din jurul Primariei Capitalei. Amenda pe care…

- Politistii locali din Timisoara au observat azi-noapte, in jurul orei 02.30, cu ajutorul camerelor de supraveghere, un tanar care desena cu sprayul de tip graffiti pe plasa de protectie a cladirii din Piata Unirii nr. 6. Acesta a fost identificat ulterior de politistii locali sositi la fata locului,…

- Controale fulger ale polițiștilor locali din Timișoara, vineri, in piețele Badea Carțan și 700. Oamenii legii au vrut sa verifice cum este pastrata curațenia acolo, iar in urma controalelor au amendat din nou Piețe SA pentru mizeria din Piața Badea Carțan. Amenda a incasat și administratoarea din 700.