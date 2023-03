Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dedimineața, 22 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au pus in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, opt dintre acestea fiind in județul Dambovița și…

- In aceasta dimineața au loc percheziții domiciliare in județele Dambovița și Argeș, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au puse in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, iar 8 dintre acestea fiind in județul nostru, in cadrul unui dosar penal intocmit…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, efectueaza joi dimineața 10 percheziții, in județul Arad, anunța IGPR.

- Percheziții de amploare in Cluj și alte cinci județe, miercuri, 18 ianuarie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R. și a Prim Procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș.In aceasta dimineața, polițiștii efectueaza 18 percheziții, in județul…

- Politistii au descins, marți, la 24 de adrese din judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile de asigurari. 30 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, desfasoara azi 24 de perchezitii domiciliare, in judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, desfasoara marti 24 de perchezitii domiciliare, in judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela…