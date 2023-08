Percheziții la persoane bănuite că au depozitat ilegal gunoiul colectat dintr-o localitate din Banat Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Oravița, au efectuat astazi cinci percheziții domiciliare, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru comiterea de infracțiuni prevazute de OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor. „Au fost vizate cinci locații […] Articolul Percheziții la persoane banuite ca au depozitat ilegal gunoiul colectat dintr-o localitate din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

