- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice fac, vineri, 14 perchezitii si 10 controale, in Bucuresti si Ilfov, la mai multe persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscala cu marfuri importate din Turcia si China. Sunt banuiti doi cetateni…

- Joi, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 5 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti…

- Un numar de 24 de perchezitii, la persoane banuite ca ar fi fraudat sistemului asigurarilor de sanatate prin decontarea de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu cu documente false, au fost efectuate joi in judetele Giurgiu si Ilfov si in municipiul Bucuresti, se arata intr-un comunicat de presa…

- La data de 30.05.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. si BCCO Bucuresti, Directia de Ordine Publica, Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si specialisti…

- Peste 30.000 de produse contrafacute, cinci prese electronice pentru imprimarea marcilor, trei masini de cusut electronice si sapte dischete cu programe de marci, in valoare de 2.000.000 de lei, au fost ridicate de politisti in urma celor opt perchezitii efectuate luni in Bucuresti si Ilfov, informeaza…

- F.T. In ultima saptamana (perioada 13 – 19 mai, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR, politistii au efectuat 165 de percheziții domiciliare și au pus in aplicare 41 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infracțiuni economice. In…

- La aceasta ora, Poliția Romana desfașoara o acțiune pe raza a 6 județe și in București, in cadrul careia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme banuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, cu marfuri importate din China. In aceasta dimineața, polițiștii…

