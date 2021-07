Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat, joi, 22 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Timis, Ialomita, Calarasi si Ilfov, pentru destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de trafic de migranti, trafic de droguri,…

- Procurorii DIICOT – Structura centrala, impreuna cu IGPF si IGPR, efectueaza, in aceasta dimineața, 17 perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat in savarsirea de fraude informatice,…

- ”In luna iunie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 54.781 de imobile, cu 7.008 mai multe fata de luna mai. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare in luna iunie este cu 7.963 mai mare fata de perioada similara a anului 2020”,…

- Zeci de curți și case au fost inundate, mai mulți copaci au cazut, pe mașini, fiind avariate 16 mașini, in ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice din 21 de localitați din țara. In localitatea Manastirea Cașin, din Bacau, un barbat de 65 de ani a fost surprins de inundații.…

- Procurorii DIICOT din Vrancea, alaturi de polițiști din cadrul SCCO Vrancea, efectueaza in aceasta dimineața 41 de percheziții, in Vrancea, Bacau și Suceava, la locuințele unor persoane suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un șofer de taxi din Timiș este cercetat sub control judiciar dupa ce luni a luat cu mașina patru migranți și i-a transportat ilegal la granița cu Ungaria, relateaza Pressalert citand Poliția de Frontiera. Cei patru migranți turci cu varste cuprinse intre 22 si 24 de ani au trecut pe jos frontiera din…

- Un numar record de firme au fost dizolvate, din varii motive, in primele patru luni ale acestui an, in Romania. Datele confirmate de ONRC atrag atenția asupra situației foarte dificile in care pandemia și restricțiile autoritaților au pus foarte multe afaceri, potrivit playtech Oficiul Național al Registrului…

- Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, mai multe percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, șantaj și abuz in serviciu. Surse judiciare au declarat pentru…