Stiri pe aceeasi tema

- O noua inșelatorie face victime in Romania. Una dintre victime este o femeie de 62 de ani, din județul Iași, care a accesat un site ce promitea caștiguri rapide.In loc sa se imbogațeasca așa cum ar fi sperat, a pierdut 19.000 de lei in doar cateva minute. Cand și-a dat seama ca i-au disparut banii din…

- Romania depune eforturi coordonate in sensul prevenirii si combaterii traficului de persoane, prin campanii de informare si sensibilizare la nivelul societatii si are in curs de elaborare o noua Strategie nationala in domeniu pentru perioada 2024-2028, a transmis premierul Marcel Ciolacu, miercuri,…

- Cel puțin 37 de persoane, inclusiv doua femei insarcinate, au murit dupa o explozie la o rafinarie ilegala de petrol din sudul Nigeriei, au declarat marți un oficial local din cadrul forțelor de securitate și un lider comunitar, potrivit Reuters.Rafinarea ilegala este o activitate obișnuita in regiunea…

- Incendiul care a izbucnit pe 26 septembrie intr-o sala de nunți din Al-Hamdaniya, in nordul Irakului, a fost pus pe seama „neglijenței grave” și a lipsei de masuri de siguranța, potrivit rezultatelor unei anchete guvernamentale prezentate duminica, relateaza Reuters.Ministrul de Interne Abdul Amir al-Shammari…

- Traficul la frontiera in data de 28 septembrie 2023 In data de 28.09.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 219.800 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 58.000 de…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Constanța fac marți 21 de percheziții intr-un dosar de trafic de minori și proxenetism. Membrii grupului infracțional ar fi recrutat ca dansatoare 9 victime, dintre care una minora, pe care le-ar fi deterimat sa se prostitueze.Polițiștii și procurorii DIICOT fac 21…

- Doua femei si un bebelus au ajuns la spital azi dimineata, dupa ce au fost raniti intr-un accident produs intr-un sens giratoriu din Constanta. In evenimentul rutier au fost implicate patru autovehicule, potrivit www.ctnews.ro . Pompierii au fost solicitati sa intervina dupa producerea unui accident…

- In primele 7 luni ale anului 2023, pe linia combaterii traficului si consumului ilicit de droguri, politistii de combatere a criminalitatii organizate din cadrul Politiei Romane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfasurat 534 de actiuni operative, in segmentul combaterii traficului de droguri,…