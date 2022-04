Procuratura Anticorupție informeaza ca, pe parcursul zilei de ieri, 11 aprilie 2022 a efectuat percheziții la domiciliul și automobilul unui ex-magistrat al Curții de Apel Chișinau, vizat in cadrul unei cauze penale pornite pe faptul imbogațirii ilicite (art.330/2 din Codul penal), transmite Paranteze.md . Perchezițiile au fost efectuate in baza ordonanței motivate a organului de urmarire penala. Totodata, procurorii anticorupție au descins cu percheziții la ex-magistratul vizat, numai dupa obținerea acordului prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, in condițiile specificate expres in art.52…