- BULETIN DE PRESAPerchezitii la Nadlac La data de 13 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu sprijinul Politiei Orasului Nadlac, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au pus in aplicare doua mandate de perchezitie…

- La data de 5 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat, in flagrant delict, un barbat, de 20 de ani, care ar fi comercializat, fara autorizatie, articole pirotehnice din categoria celor nedestinate publicului. Potrivit IPJ Constanta, la domiciliul…

- In urma celor 9 percheziții efectuate ieri, 5 decembrie, in Campeni și Lupșa, de catre polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia de Arieș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, intr-un dosar privind infracțiuni de braconaj cinegetic, au fost descoperite și ridicate trofee…

- Peste 900 de kilograme de articole pirotehnice interzise au fost confiscate de Politia Capitalei. Un barbat din Sectorul 1 le comercializa, preponderent online. Un barbat din Sectorul 1 al Capitalei este cercetat pentru vanzarea de articole pirotehnice, fara a avea acest drept. In locuinta lui, politistii…

- Douazeci de persoane banuite de infracțiuni la regimul armelor au fost reținute, miercuri, in urma perchezițiilor facute de polițiștii bihoreni. Zeci de arme și 126 de trofee de vanatoare au fost ridicate.Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, in colaborare cu Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au depistat, in extravilanul localitații Corbi Mari, doi barbați, de 47 și 55 de ani, din comuna, in timp ce s-ar fi deplasat cu un autoturism. Aceștia au fost opriți pentru control,…

- La data de 14 septembrie a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau, au efectuat trei percheziții domiciliare, in județele Salaj și Satu Mare,…

