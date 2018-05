Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața mascații sub coordonarea procurorilor DIICOT fac mai multe percheziții la fabrici și depozite aparținand gigantului austriac din industria lemnului - Schweighofer, susțin surse judiciare. Sunt vizate fabrici din Radauți (Suceava) și Sebeș (Alba) precum și direcții silvice și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o atentionare Cod galben de precipitatii abundente pentru 23 de judete, printre care și Bistrița-Nasaud, valabila incepand de marti, ora 18:00, pana miercuri, la ora 9:00. Conform ANM, in seara zilei de marti (15 mai) si in noaptea de marti…

- Din cele 25.331 de locuri de munca disponibile, in Bucuresti sunt vacante 5.751, in Prahova – 2.144, in Arad – 1.729, Sibiu – 1.679, Timis – 1.330, Iasi – 778, Valcea – 716, Cluj – 640, Constanta – 616, Ilfov – 615, Hunedoara – 590, Bihor – 538, Arges – 523, Dolj – 510, Harghita – 501, Buzau – 498,…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Dintre…