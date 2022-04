Percheziţii într-un alt dosar de vaccinări fictive Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, luni, efectuarea a 12 perchezitii domiciliare la persoane suspectate de luare si dare de mita, cumparare de influența, fals informatic și acces ilegal la un sistem informatic. Potrivit anchetatorilor, personalul unei clinici de vaccinare, cu puncte de lucru in București și Caracal, Olt, ar fi efectuat peste 1.000 de vaccinari fictive. Potrivit anchetatorilor, cele 12 perchezitii au fost efectuate de polițiști de investigare a criminalitații economice din cadrul IGPR, dar si de politisti din cadrul Poliției Sectorului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe percheziții au loc, luni, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de luare de mita, dare de mita, cumparare de influența, fals informatic și acces ilegal la un sistem informatic. Este vorba de vaccinari fictive, in urma carora peste 1.000 de persoane ar fi obținut in mod fraudulos,…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului, perchezitiile sunt efectuate de politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul IGPR, DGPMB - Politia Sectorului 2 Bucuresti, IPJ Olt, IPJ Valcea si IPJ Gorj, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind savarsirea infractiunilor…

- Peste 1000 de persoane au obținut in mod fradulos, contra unor sume de bani, certificate COVID, fara insa a li se administra serul și chiar fara a fi prezenți fizic in centrul de vaccinare. ”In cursul zilei de 11 aprilie, procurorul de caz din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica (SUPC),…

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive sau trimiterea in judecata reprezinta etape si masuri in cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, care nu pot in nici o situatie sa infranga prezumtia constitutionala de nevinovatie de care se bucura…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului șef secție din cadrul Parchetului de langa Inalta Curte de Casație și Justiție au aplicat masuri asiguratorii asupra a 287 de bunuri mobile, de semnificație artistica (tablouri), in cadrul unui dosar penal intocmit…

- Victor Vlad Grigorescu, fost ministru al Energiei in Guvernul Cioloș, in perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la plata unei amenzi penale de 48.000 de lei, intr-un dosar in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata…

- Dosarul se afla in atentia completului alcatuit din magistratii: Rodica Cosma, Anca Madalina Alexandrescu si Laura Mihaela Soane, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au mentinut masurile asiguratorii dispuse cu privire la bunurile mobile…

- Judecatoarea Corina Corbu, președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, și-a retras plangerea de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, dupa cum reiese dintr-un comunicat de presa al CEDO. „Reclamanta, Corina-Alina Corbu, este cetațean roman care s-a nascut in anul 1972 și locuiește…