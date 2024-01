Perchezitii in Mures, intr-un dosar penal de organizare de lupte intre caini si interventii chirurgicale neautorizate

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Mureș au pus in executare, azi, in județul Mureș, doua mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de organizare și participare la lupte intre caini, și intervenții…

- Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Mures au efectuat, sambata, doua perchezitii domiciliare intr-un dosar penal care vizeaza organizarea de lupte de caini si pregatirea animalelor pentru astfel de lupte.

- Autostrada A3 a fost deblocata vineri, dupa ce fermierii au protestat blocand traficul in semn de nemulțumire fața de masurile guvernamentale. Traficul rutier a fost perturbat pe Autostrada Bucuresti-Ploiesti, formandu-se o coloana de 6 kilometri in zona localitații Dumbrava. Potrivit informațiilor…

- Nr. 209574 8 din 12 ianuarie 2024 STIRE DE PRESA Dosar penal pentru infractiunea de tainuire si atoutilitara indisponibilizata de politistii Biroului de Investigatii Criminale Turda La data de 11 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Turda Biroul de Investigatii Criminale au depistat,…

- Depistat conducand fara a detine permis, si sub influenta alcoolului In ziua de 06 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Rociu au depistat un barbat de 41 de ani, din Stefan cel Mare, care conducea un autoturism pe str. Mitropolit Varlaam de pe raza localitatii de domiciliu,…

- Poliția i-a identificat pe copiii care au lovit caini pe o strada din Alba Iulia. A fost deschis dosar penal Poliția Alba a identificat cinci copii care ar fi lovit doi caini fara stapan, pe o strada din Alba Iulia. Incidentul a fost semnalat sambata, dupa publicarea pe rețeaua de socializare a unor…

- La data de 23 noiembrie 2023, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare-Biroul pentru Protecția Animalelor au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara și un mandat de accesare a sistemelor informatice

- In ziua de 03 noiembrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția FonduluiForestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu specialiștidin cadrul Garzii Forestiere Ploiești, Biroul Județean Argeș, au verificat un agenteconomic de pe raza localitații Ștefanești, cu activitate…