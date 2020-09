Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.300 de controale au fost efectuate, in ultima saptamana, de polițiști din toata țara, sub coordonarea de specialitate a Direcției de Ordine Publica din I.G.P.R., pentru protejarea fondului forestier și prevenirea și combaterea faptelor ilicite in domeniul silvic, transmite Poliția Romana. Potrivit…

- Politistii Serviciilor de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei au efectuat, miercuri, 14 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, in doua cauze penale in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup organizat si furt…

- Astazi, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Romana, deruleaza 6 acțiuni importante pentru combaterea criminalitații. In cadrul acestor acțiuni, polițiștii efectueaza 50 de percheziții domiciliare, pentru administrarea probatoriului si tragerea la raspundere a persoanelor banuite a fi implicate…

- Politia Romana deruleaza, miercuri, sase actiuni "importante" pentru combaterea criminalitatii, in cadrul carora efectueaza 50 de perchezitii domiciliare, pentru administrarea probatoriului si tragerea la raspundere a persoanelor banuite a fi implicate in comiterea de fapte penale, cat si pentru…

- Politia Romana deruleaza, miercuri, sase actiuni "importante" pentru combaterea criminalitatii, in cadrul carora efectueaza 50 de perchezitii domiciliare, pentru administrarea probatoriului si tragerea la raspundere a persoanelor banuite a fi implicate in comiterea de fapte penale, cat si pentru protejarea…

- Politia Romana deruleaza, miercuri, sase actiuni "importante" pentru combaterea criminalitatii, in cadrul carora efectueaza 50 de perchezitii domiciliare, pentru administrarea probatoriului si tragerea la raspundere a persoanelor banuite a fi implicate in comiterea de fapte penale, cat si pentru…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au depistat o femeie, de 69 de ani, din municipiu, in timp ce comercializa un numar de 16 pachete de țigari netimbrate. De asemenea, polițiști din cadrul Secției 5 Craiova, au depistat un barbat de 58 din municipiu, care deținea 16 pachete de țigari fara timbre…

- Patru barbați din Bucerdea Granoasa au fost reținuți de polițiști dupa ce s-au batut pe o strada din comuna. Barbații sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și amenințare. Potrivit IPJ Alba, la data 30 iunie 2020, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj…