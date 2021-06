Perchezitii in Constanta si Eforie Nord intr-un dosar penal de complicitate la inselaciune Perchezitii intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, complicitate la inselaciune si complicitate la uz de fals.In urma cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, complicitate la inselaciune si complicitate la uz de fals, in cursul zilei de ieri, 11 iunie, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul I.P.J Constanta au pus in executare doua mandate de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

