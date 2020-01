Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in patru judete si in Capitala, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune...

- 21 de perchezitii au loc, duminica, in 4 judete si in Capitala, fiind vizate firme si persoane banuite ca faceau acte fictive de reciclare a deseurilor. Prejudiciul depaseste 5,5 milioane de euro. Perchezitiile sunt facute de politistii din IPJ Mehedinti in Bucuresti si Mehedinti, Hunedoara, Timis si…

- Politisti de investigare a criminalitatii economice au facut, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala, vizand persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii…

- Politistii efectueaza duminica dimineata 21 de perchezitii, in patru judete si in Capitala, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti.…

- Politistii efectueaza 21 de perchezitii, in patru judete si in Capitala, fiind vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor, scrie Agerpres.

- 21 de percheziții au loc, duminica, in patru judete si in capitala, fiind vizate firme și persoane banuite ca faceau acte fictive de reciclare a deseurilor. Prejudiciul depașește 5,5, milioane de euro. Perchezițiile sunt facute de polițiștii din IPJ Mehedinti in București și Mehedinti, Hunedoara, Timis…

- La aceasta ora, politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din I.G.P.R., impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, efectueaza 21 de perchezitii, in 4 judete si in Capitala. Sunt…

- Peste 100 de percheziții in București și 25 de județe au loc miercuri dimineața la persoane banuite ca au facut achiziții fictive in valoare de doua milioane de euro. Achizițiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice. Polițiștii de investigare a…