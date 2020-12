Percheziții în București și Ilfov: polițiștii au mers peste traficanții de țigări Patru persoane au fost conduse la Politie pentru cercetari, in urma unor perchezitii efectuate, sambata, in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar privind regimul produselor accizabile si punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. Citește și: Numele miniștrilor vehiculați in PNL, USR PLUS și UDMR - Schița Guvernului Florin Cițu, dupa negocierile de la Vila Lac



Potrivit unui comunicat transmis de Politia Ilfov, perchezitiile, doua la numar, au fost facute la domiciliile unor persoane, banuite de activitati de prelucrare si comercializare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

