Stiri pe aceeasi tema

- Polițistii de frontiera din cadrul Inspectoratului General al Poliṭiei de Frontiera – ITPF Timisoara, impreuna cu poliṭiṣti din cadrul Inspectoratului General al Poliṭiei Romane – DCCO, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul…

- CARAȘ-SEVERIN – Au fost oprite 40 de transporturi totalizand peste 800 de migranți gata de „export“. Un numar impresionant de percheziții domiciliare se deruleaza in șapte județe din țara, inclusiv in Caraș-Severin, și in capitala, pentru constituirea unui grup infracțional organizat care facea bani…

- ​Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt vizați cetațeni romani și straini care s-au asociat in trei grupuri infracționale care adaposteau migranți in țara…

- Procurorii DIICOT efectueaza peste 80 de perchezitii in Capitala si in sapte judete la persoane banuite de constituirea unui grup infractional si trafic de migranti.Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul…

- Descinderi ale polițiștilor, marți dimineața, in 50 locații din Timiș, Arad, Satu Mare, Caraș Severin, Alba, Olt, Dambovița și București. Oamenii legii fac verificari in trei dosare penale deschise pnetru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți. Zeci de persoane…

- „La data de 28 februarie 2023, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Bucuresti, Timisoara, Alba Iulia, Oradea, Craiova, Ploiesti si ai serviciilor de combatere a criminalitatii organizate Caras-Severin, Arad si Dambovita, impreuna…

- ​Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt vizați cetațeni romani și straini care s-au asociat in trei grupuri infracționale care adaposteau migranți in țara…

- Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, in cele 3 cauze penale avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. "La data de…