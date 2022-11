Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei percheziții domiciliare, polițiștii dambovițeni au indisponibilizat peste 300 de articole pirotehnice. La data de 19 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști de la Secția nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești și de luptatori…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism, cantitatea de 1.896 bucați articole pirotehnice, pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca in țara, fara a deține autorizațiile necesare. Bunurile au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Ieri, la Punctul…

- 350 de kilograme de articole pirotehnice, ridicate de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au identificat 3 persoane, cu varste cuprinse intre 23 si 30 de ani, care intentionau sa comercializeze, in…

- Șoferul unui autobuz de la societatea de transport local Transurb SA Galați a gasit pe unul din scaune o sacoșa uitata de un calator și cand s-a uitat sa vada ce conține respectiva sacoșa a avut surpriza sa constate ca inauntru erau doua pistoale. Evident, șoferul a alertat Poliția prin apelul unic…

- Potrivit sursei citate, Sectia 4 Politie Galati a fost sesizata, prin apelul unic de urgenta 112, despre faptul ca soferul unui autobuz a gasit, la terminarea turei, pe o bancheta a autovehiculului, o sacosa in care se aflau doua pistoale.La fata locului, s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 4…

- Un barbat din Galati a fost retinut de politisti dupa ce a uitat intr-un autobuz o sacosa cu doua pistoale neletale, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, informeaza Agerpres. Sectia 4 Politie Galati a fost sesizata prin 112 ca soferul unui autobuz a gasit, la terminarea turei,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Dambovița, au efectuat verificari cu privire la legalitatea operațiunilor desfașurate de o societate comerciala cu punct de lucru in Priboiu. Astfel,…

- Politistii structurilor arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Politiei Romane au organizat si desfasurat in primele opt luni ale acestui an peste 2.500 de actiuni, in urma carora au fost constatate 2.381 de infractiuni si au fost ridicate, printre altele, in vederea confiscarii, 3.000…