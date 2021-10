In ziua de 27 octombrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat 2 perchezitii domiciliare in municipiul Buzau si in localitatea Maracineni. In urma cercetarilor politistii au identificat principalul banuit, un tanar de 27 de ani, din Maracineni. Tanarul ar fi savarșit mai multe infracțiuni de furt calificat, fapte sesizate in perioada de mai-august a.c.. Din cercetari a reiesit ca cel in cauza ar fi profitat de faptul ca autotirurile apartinand mai multor societati comerciale,…