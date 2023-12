Percheziții DNA la Direcția Antifraudă din ANAF. Angajați ar fi luat mită Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au facut joi, 7 decembrie 2023, percheziții la Direcția Antifrauda din cadrul ANAF. Este vorba despre un dosar in care sunt vizați, la acest moment, doi angajați ai Direcției. Aceștia sunt suspectați de mai multe fapte de corupție, precum luare de mita, fals, omisiunea sesizarii sau complicitate la evaziune fiscala. Concret, aceștia ar fi merg in controale la societați, iar in urma constatarii unor deficiențe ar fi solicitat mita. Ulterior, ar fi redactat raportul de control astfel incat firma controlata sa nu fie sancționata, spun surse judiciare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

