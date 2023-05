Percheziții DIICOT în București! Bancomatele unei bănci au fost încărcate cu bani falși Patru percheziții domiciliare au avut loc astazi, 3 mai, intr-un dosar in legatura cu punerea in circulație de bancnote de 500 de euro falsificate. Este vorba despre persoane care au incarcat bancomatele unei banci cu bani falși. Prejudiciul este de aproximativ 240.000 de euro. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, din cercetari a reieșit ca, in cursul lunii noiembrie, o unitate bancara ar fi fost prejudiciata cu aproximativ 240.000 de euro, prin incarcarea in bancomate, pe parcursul a trei zile, a 486 de bancnote, in valoare de 500 de euro, falsificate. Dintre acestea, doar șase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

