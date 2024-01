Percheziții de amploare la medicii de familie din Brașov Polițiștii și procurorii de la Parchetul Tribunalului Brașov au descins la mai multe cabinete de medicina de familie și la mai multe instituții publice. Acestea ar fi implicate intr-un dosar care vizeaza obținerea ilegala a unor fonduri pentru ingrijirea bolnavilor de COVID. In total, polițiștii și procurorii au efectuat 17 percheziții domiciliare și au pus in executare doua ordonanțe de ridicare a inscrisurilor, in județul Brașov, intr-un dosar penal de obținere ilegala de fonduri. In urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de proba (inscrisuri oficiale, echipamente informatice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

