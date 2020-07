Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de polițiști din București fac, marți, 16 percheziții intr-un dosar de inșelaciune, ce vizeaza false cadre sanitare care ar fi convins mai multe persoane ca sunt bolnave și trebuie sa cumpere aparatura medicala pentru a se trata. Un numar de 15 suspecți vor fi aduși la audieri.Marți,…

- Politistii din Capitala pun in aplicare marti mandate de aducere pe numele a 13 persoane din mai multe judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DGPMB, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea…

- Polițiști din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii Criminale – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au desfasurat, in perioada iunie-iulie 2020, cercetari cu privire la activitatea unui grup infracțional nestructurat…

- Politia Capitalei a retinut noua barbati acuzati de comiterea multor infractiuni, printre care inselaciune si talharie calificata, vizand persoane cu o varsta inaintata si o stare de sanatate precara, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 220.000 lei. In perioada iunie - iulie, politisti…

- Urmare informarii din luna aprilie, cu privire la situația inregistrata in noaptea de 7/8, la modul in care a acționat polițistul, Poliția Capitalei face duminica urmatoarea precizare, dupa ce bugetul.ro a publicat o știre in care scrie ca „in cadrul anchetei polițistul de la Secția 9 din Capitala…

- Politistii au efectuat, marti, sapte perchezitii, in Capitala si in judetul Galati, la persoane banuite ca ar fi furat dintr-un depozit tigari in valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DGPMB, marti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Brigada Rutiera, au intocmit vineri18 dosare penale pentru fals și uz de fals sub semnatura privata, unor persoane din Capitala care au folosit adeverințe false pentru a ieși din...

