Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis duminica un dosar penal pentru frauda la urne dupa ce s-a constatat ca un barbat, de 79 de ani, apare in evidente ca a votat la doua sectii din municipiul Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Citește și: Nicolae Badalau il ataca…

- In urma unei percheziții efectuate pe raza municipiului Focșani, a fost depistata o persoana banuita de atacuri impotriva sistemelor informatice. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea au efectuat o percheziție, pe raza municipiului Focșani, in cadrul unui dosar penal…

- La data de 30.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O Ploiesti au efectuat un numar de 3 perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti, Ploiesti si a localitatii Draganesti, judetul Prahova,…

- O tanara de 19 ani a fost gasita, duminica, spanzurata in gradina casei in care locuia, din comuna Stremț, județul Alba. Potrivit polițiștilor, primele date arata ca este vorba de o sinucidere.Potrivit unor surse apropiate anchetei, fata a fost gasita spanzurata cu o curea, de un copac. Alexandra…

- Un antrenor de box din București, Romeo Paun, se afla printre suspecții in cazul crimei din Piața Constituției, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliție, barbatul aflandu-se la ora transmiterii știrii la audieri la Poliția Capitalei. Mai multe persoane au ajuns, vineri, la sediul Poliției Capitalei…

- O actiune a politiei in care sunt implicate zeci de echipaje, fiind facute mai multe perchezitii, are loc vineri dimineata in zona Petricani - Lacul Tei, din Capitala, pentru capturarea unui barbat suspectat in cazul crimei produse la sfarsitul saptamanii trecute, in Piata Constitutiei.Citește…