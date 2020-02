Percheziție în Timiș, în casa unui contrabandist de țigări. Mii de pachete confiscate Casa unui barbat banuit de contrabanda cu țigari a fost percheziționata luni, 17 februarie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice. Au fost descoperite nu mai puțin de 45.000 de țigari nemarcate fiscal. Oamenii legii au descins astazi in localitatea Silagiu din Timiș, la domiciliul unei persoane banuite de contrabanda cu țigari. In locuința […] Articolul Percheziție in Timiș, in casa unui contrabandist de țigari. Mii de pachete confiscate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 7 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Ialomita au efectuat 7 perchezitii domiciliare, 3 pe raza judetelului Ialomita si 4 pe raza judetului Prahova, in cauza efectuandu se cercetari in cadrul unui dosar penal privind savarsirea…

- In data de 17.12.2019, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Hunedoara si cei ai Biroului Rutier Hunedoara au oprit in trafic, pe raza municipiului Hunedoara, un hunedorean de 54 de ani, care deținea in portbagajului autoturismului pe care il conducea,…

- In perioada 4 – 6 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Gorj au efectuat verificari la agenții economici de pe raza municipiului Targu Jiu, care au ca obiect de activitate comercializarea de jucarii și produse textile. In urma controalelor…

- La data de 5 decembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj, impreuna cu lucratori ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat in baza Planului de acțiune „Foc de Artificii 2019”, la punctul de lucru al unei societati comerciale,…

- Un numar de 14 persoane au fost retinute si aproximativ 22.000 de pachete cu tigari, doua tone de materiale pirotehnice, patru autoturisme si sume de bani au fost indisponibilizate de politisti in urma a peste 60 de perchezitii domiciliare efectuate in judetul Constanta, intr-un dosar de contrabanda,…

- Miercuri, 4 decembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat activitati specifice pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite in domeniul contrafacerii de marfuri. In cadrul actiunii au fost verificate 26 de societati comerciale si persoane…

- Perchezițiile au avut loc miercuri seara și au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu cei ai Secției 1 Rurala, Serviciul Criminalistic și luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului…

- Un barbat de 41 de ani din Baia Mare a fost retinut pentru 24 de ore de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, urmand sa fie prezentat instantei competente, cu propunere de arestare preventiva, pentru comiterea infractiunii de contrabanda. Barbatul a fost trimis in judecata…