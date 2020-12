Stiri pe aceeasi tema

- Marti, principalele marcatoare pentru Romania au fost Laslo 7 goluri si Polocoser 6. Din lotul Romaniei a absentat pivotul Lorena Ostase (entorsa genunchi), iar capitanul Cristina Neagu a ramas pe banca, fiind rulat restul lotului. Rezultatele complete ale Romaniei la aceasta editie a CE sunt urmatoarele:…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei continua sa surprinda, dar in sens negativ, la Campionatul European din Danemarca. A pierdut pana acum toate meciurile pe le-a disputat, cu o singura excepție, victoria cu Polonia, una dintre cele 4 formații care deja au fost eliminate de la turneul final. In…

- Duminica s-au disputat doar doua partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupa principala I. Romania va juca luni, cu Ungaria, relateaza News.ro. Rezultatele de duminica sunt: Muntenegru - Suedia 31-25 si Danemarca - Spania 34-24. Clasament grupa I: Rusia 7 puncte, Franta…

- Dupa eșecul la cinci goluri in fața Croației (20-25), coroborat cu infrangerea Ungariei in duelul cu Germania (25-32), Romania a ratat orice șansa de a termina pe locul al treilea in Grupa Principala II și de a juca pentru locul al cincilea la EURO. Astfel, singurul obiectiv al tricolorelor inainte…

- Romania și-a aflat adversarele din grupele principale, dupa meciurile din ultima zi a grupelor de calificare de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca. Handbalistele din Romania vor juca in compania Croației, Ungariei și Olandei, in 10, 14, respectiv 15 decembrie, potrivit Mediafax.…

- Romania va face parte din Grupa Principala II, acolo unde vor veni si echipele din Grupa C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croatia - primele trei clasate). Romania vs Norvegia 20-28 Romania - Norvegia 13-13 (Rep I) Romania - Norvegia 7-15 (Rep II) Suturi: 49 - 52 Numar total de pase: 1.056 - 579 Distanta…

- Norvegia, adversara Romaniei de luni, a spulberat Germania, scor 42-23, in al doilea meci al grupei de la Campionatul European de handbal feminin. Romania - Polonia, detalii AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite in timp real AICI;Meciurile…

- Campionatul European de handbal feminin „bate la ușa“, iar Bogdan Burcea, selecționerul Romaniei, pune la punct chiar din izolare ultimele „retușuri“ inainte de debutul in competiția suprema. Turneul este programat in perioada 3-20 decembrie și va avea loc, cel mai probabil, doar in Danemarca, dupa…