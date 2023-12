PepsiCo investeşte 13 milioane de dolari în fabrica de băuturi răcoritoare Dragomireşti ”PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare si bauturi, a anuntat astazi o investitie de 13 milioane de dolari in instalarea unei linii de productie de ultima generatie complet automatizate, situata in fabrica de bauturi racoritoare din Dragomiresti”, anunta compania. Linia de productie este considerata cea mai automatizata din portofoliul PepsiCo din Europa si poate atinge performante remarcabile, producand aproximativ 1 milion de sticle pe zi. Consumul de energie al acestei linii este redus cu aproximativ 30% in comparatie cu liniile conventionale, in timp ce eficienta in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

