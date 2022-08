Pepenii de Probota, super rentabili, în acest an. Producție record și prețuri “senzaționale” Daca la Dabuleni, 2022 a fost un an foarte prost pentru cultivatorii de pepeni din cauza secetei, la Probota (in județul Iași) producatorii sunt super mulțumiți, pentru ca și-au vandut toata producția, iar prețul a fost de-a dreptul senzațional. Seceta a fost și la Iași, in acest an, insa norocul fermierilor a fost ca au putut sa irige, ceea ce a facut posibila obținerea unor producții record de 40 de tone la hectar. La Probota, sunt cultivate aproximativ 200 de hectare de pepeni, iar prima recolta a fost stransa de pe campuri la finele lunii iulie. O mare parte din producție s-a vandut deja,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

