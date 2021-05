Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a ales sa revina la origini in finala show-ului ”Te cunosc de undeva!”. Artista a interpretat o piesa din muzica populara moldoveneasca și a fost evident ca s-a aflat in elementul ei. Vedeta a primit numai laude din partea juraților!

- Marea finala Te cunosc de undeva i-a facut pe Adriana Trandafir și Romica Tociu sa faca unul dintre cele mai spectaculoase momente din acest sezon al show-ului de la Antena 1. Aceștia s-au transformat in legendarii Minnelli și Joel Grey și au cantat piesa "Money".

- Marea finala Te cunosc de undeva! iși va desemna caștigatorul, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o gala spectaculoasa si emotionanta deopotriva. Dupa 14 saptamani de show și cateva luni bune de filmari și antrenamente, cei unsprezece concurenți ai celui de-al 16-lea sezon al transformarilor…

- Marea finala Te cunosc de undeva! iși va desemna caștigatorul, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o gala spectaculoasa si emotionanta deopotriva. Dupa 14 saptamani de show și cateva luni bu...

- In Saptamana Mare se intampla minuni, iar Liviu Varciu a dat o mana de ajutor pentru ca o familie nevoiașa sa aiba parte de niște sarbatori cu bine. Concurentul de la Te cunosc de undeva a ramas impresionat de bucuria cu care a fost primit

- Romica Țociu, talentatul actor și concurent al emisiunii Te cunosc de undeva!, are o soție superba și o casnicie fericita. Artistul formeaza un cuplu artistic cu Adriana Trandafir in emisiunea Te cunosc de undeva.

- Pe Ana Baniciu și pe tatal ei, Mircea, ii cunoaște toata lumea. Puțini știu insa cum arata cea care i-a dat naștere celebrei concurente de la Te cunosc de undeva. Ei bine, vedeta s-a gandit sa le satisfaca fanilor in sfarșit aceasta curiozitate și le-a impartașit admiratorilor de pe rețelele de socializare…

- Daca in primele gale ale show-ului Te cunosc de undeva de la Antena 1 Mirela Vaida și-a facut apariția in persoanaje feminine, iata ca ruleta a așteptat pana acum pentru a-i oferi acesteia și primul travesti! Ea a intrat in pielea lui Nikos Vertis și a uimit pe toata lumea.