- Raluka a atins o performanța la care nu multa lume ajunge! Deși este de meserie cantareața, frumoasa concurenta de la „Te cunosc de undeva” a demonstrat ca are și alte abilitați, in materie de sport. Astfel, celebra artista le-a aratat fanilor ca poate sa stea in cap, ipostazele uimitoare lasandu-i…

- Romica Țociu este unul dintre cei mai talentați artiști de la noi, insa nu mulți sunt cei care o cunosc pe soția sa. Nicoleta Țociu ii este aproape concurentului de la Te cunosc de undeva de 27 de ani, iar cei doi au impreuna doi copii. In urma cu cațiva ani, nevasta lui Romica Țociu a trecut prin momente…

- Anul 2021 a venit cu schimbari majore in viața Alinei Pușcaș. Prezentatoarea de la ”Te cunosc de undeva” a luat o decizie importanta, pe care a facut-o publica pe rețelele de socializare, imediat dupa ce a facut un pas foarte mare pentru ea.

- O noua seara a transformarilor a inceput la Te cunosc de undeva, iar in afara persoanjelor pe care vedetele noastre le vor interpreta, privirile au mers și catre jurata Andreea Balan care a ales sa poarta o rochie lunga de culoare roz!

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 a venit cu o declaratie-soc din partea uneia dintre concurente. Dupa ce la finalul galei trecute, Ana si Raluka au...

- Mirela Vaida a uimit juriul de la „Te cunosc de undeva” in prima ediție. Andreea Balan a fost de-a dreptul surprinsa de transformarea vedetei, care a fost una extrem de reușita. Mirela Vaida a aparut intr-o ipostaza nemaivazuta Prezentatoarea de la Antena 1 participa la emisiunea „Te cunosc de undeva”,…

- Cel mai nou sezon "Te cunosc de undeva!" 2021 este pregatit sa inceapa! 11 concurenți talentați vor face performanța in cel de-al 16 sezon "Te cunosc de undeva" 2021 in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Ami a fost una dintre concurentele de la „Te cunosc de undeva”, in acest sezon și chiar daca la inceputul shoh-ului a inceput cu stangul, artista a demonstrat in final ca merita sa ia premiul cel mare. Sambata seara a avut loc finala, la Antena 1.Prima echipa clasata pe locul 4 a fost cea formata din…