Pep Guardiola spune că va rămâne la Manchester City în ciuda excluderii echipei din cupele europene "Am spus in urma cu o luna ca iubesc clubul acesta, iubesc sa fiu aici. De ce ar trebui sa plec? Am discutat cu jucatorii: in cursul urmatoarelor trei luni ne vom concentra pe ceea ce trebuie sa facem si apoi vom vedea decizia (n.r. - TAS, la apelul clubului City). Personal, eu voi fi acolo. Vreau sa raman pentru a continua sa ajut clubul si pentru a mentine acest nivel cat mai mult posibil", a declarat Guardiola, la postul Sky. UEFA a anuntat, la 14 februari (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

