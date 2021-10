Pentru vaccinarea elevilor, școala tot pe părinți se bazează Ministerul Educației ne arata partea plina a paharului, promovand informația ca s-a ajuns la o medie de 3.500 elevi vaccinați zilnic. Intr-adevar, sunt date de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV), dar nu se poate sa nu remarcam inca o tentativa a șefilor Ministerului Educației de a manipula puțin. La fel ca in cazul statisticilor privind profesorii instruiți gratuit pentru susținerea cusrsurilor cu predare exclusiv online pe timp de pandemie, și aici se inceraca conturarea unei alte realitați. Daca ar fi sa urmarim cifrele prezentate de catre ministerul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

