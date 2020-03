Pentru PSD mărimea contează PSD sustine inghetarea preturilor la alimentele de baza și bunurile de larg consum pe timp de criza. De asemenea, PSD cere marirea pensiilor cu 40% și s-a folosit de o filial a sa, Curtea Constituționala, sa mențina și pensii speciale cat mai mari și cui merita, și cui nu merita. Da, salariul minim pe economie marit cat mai mult va fi o prioritate a legislativului dominat de PSD, cum sa nu? The post Pentru PSD marimea conteaza appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

