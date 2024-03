Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic, formația pregatita de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a obținut un nou succes in prima liga elena, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la Panetolikos cu scorul de 3-1. Panetolikos a deschis rapid scorul, in minutul 5, prin Chatzitheodoridis, dar PAOK a revenit pe tabela in ultima parte…

- Playtech Știri iți prezinta un nou test de inteligența. O greșeala s-a strecurat in imaginea ce prezinta o familie care ia cina in sufragerie. Poți sa o identifici? Se spune ca doar persoanele cu abilitați cognitive foarte bine dezvoltate pot sa iși dea seama unde și in ce consta eroarea. Succes! Ești…

- Dezvaluirile din Congresul american privind o noua arma nucleara a Rusiei, care ar putea fi desfașurata in spațiu impotriva sateliților SUA, a declanșat un val de reacții la Washington. In vreme ce unii congresmeni cer publicarea tuturor informațiilor pe subiect, avand in vedere gravitatea lucrurilor…

- Cosmonautul rus Oleg Kononenko ar urma sa stabileasca, duminica, un record mondial pentru durata zborurilor spatiale, cu aproape 2 ani si jumatate petrecuti in spatiu, au anuntat agentiile de presa rusesti, citate de Reuters. La ora 11:30:08, ora Moscovei (08:30:08 GMT – 10.30.08 – ora Romaniei), Kononenko,…

- Primaria Constanta a emis o autorizatie de construire pentru Dovi Import Export SRL, care doreste sa faca modificari la imobilele detinute pe bulevardul Tomis nr. 124 din Constanta. Prin AC 80 din data de 31 ianuarie 2024, se doreste modificari fatada c3 spatiu comercial parter , modificari fatada c2…

- La mai mult de patru zile dupa lansare si in pofida unei scurgeri de combustibil care a dus la esecul misiunii sale, modulul de alunizare construit de o companie americana privata continua sa functioneze in spatiu - cel putin pentru moment, scriu AFP și Agerpres.