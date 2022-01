Pentru prima data, Salvador Dali este prezent cu cele mai multe lucrari scoase la licitație in Romania (22 la numar), pe 25 ianuarie, in cadrul Licitației unei Colecții de Grafica și Sculptura Europeana. „Punerea in vanzare a acestor piese ofera o imagine asupra dezvoltarii unei parți semnificative și consistente a operei create de Salvador Dali, printr-o continua diversificare a tehnicilor graficii, avand in vedere ca artistul a realizat, in paralel cu picturile sale celebre, și gravuri, litografii, ilustratii de carte, dar și tapiserii, ceramica ori sculptura, cu aceleași tematici și reprezentari. 15…