Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu vor tremura de frig la iarna. Ministrul Energiei: ”Stam foarte bine cu stocurile de gaze, avem practic un record istoric de rezerva” Romanii nu vor tremura de frig la iarna. Ministrul Energiei: ”Stam foarte bine cu stocurile de gaze, avem practic un record istoric de rezerva” Sebastian Burduja,…

- Statele Unite au finalizat vineri decizia de a impune taxe de import producatorilor de panouri solare care si-au terminat produsele in tarile din Asia de Sud-Est, pentru a evita tarifele la marfurile fabricate din China, potrivit unui oficial inalt al Departamentului pentru Comert, transmite Reuters.Decizia,…

- „1,1 miliarde de euro pentru romani pentru panouri fotovoltaice și eficientizarea energetica a locuințelor! Noul plan ”REPowerEu”, in valoare totala de 1.4 miliarde de euro, pe care il vom trimite la Comisia Europeana pana la sfarșitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor! …

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, astazi, printr-o postare pe Facebook, un buget de 1,1 miliarde de euro pentru romanii care vor sa isi instaleze panouri fotovoltaice sau sa isi eficientizeze energetic casele.

- Romanii vor avea acces sigur la gaze, inclusiv in eventualitatea unui sezon rece cu temperaturi mai scazute decat cele de anul trecut, in contextul in care Azerbaidjan ne-a garantat o capacitate de pana la 1 miliard de mc cubi de gaz natural, iar gradul de umplere a depozitelor romanesti a depasit deja…

- Romanii vor avea acces sigur la gaze, chiar daca vor fi temperaturi mai scazute decat cele de anul trecut, a spus ministrul Energiei, precizand ca Azerbaidjan ne-a garantat 1 miliard de mc de gaz.

- FOTO VIDEO: Incendiu la un imobil in Alba Iulia. Au luat foc acumulatorii unor panouri solare. Intervin pompierii Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit pe la un imobil de pe Calea Moților, in Alba Iulia. Din informațiile preliminare ar fi…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Securitatea alimentara a Romaniei, in pericol / Declarație politica iunie 7, 2023 10:14 Situația survenita in urma scandalului din județul Buzau, provocat de o ancheta legata de otravirea legumelor cu pesticide peste limitele admise, trebuie sa determine o reacție…