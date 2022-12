Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova s-ar putea apropia de iesirea din dependenta de gazul rusesc, scrie Reuters, care citeaza un anunt facut sambata de vicepremierul Andrei Spinu, care a transmis ca pentru prima data in istorie, locuitorii din dreapta Nistrului nu vor mai consuma gaze livrate de Gazprom.„Pentru prima…

- Pana la 100 milioane m3 de gaze naturale vor fi achiziționate de SA „Energocom” și vandute SA „Moldovagaz”, la un preț preliminar de 1108,61 dolari per 1000 m3. In acest sens, SA „Moldovagaz” va depune o cerere de cumparare a gazelor naturale, in baza unui contract individual de tip EFET. Masura este…

- Centrala de la Cuciurgan a pus in funcțiune al treilea generator electric, transmite mass media din Transnistria. Unitatea a fost pornita pentru a produce energie electrica pentru Republica Moldova și stanga Nistrului. Cele trei unitați vor funcționa pana la sfarșitul lunii decembrie, transmite Nordnews.md…

- S.A. „Energocom” devine cel mai important jucator pe piața gazelor din Republica Moldova, dupa ce tot volumul de gaze livrate de „Gazprom” ajunge deja in Transnistria. Totuși, acest lucru nu inseamna ca „Moldovagaz”, unde „Gazprom” deține pachetul majoritar de acțiuni, nu-și mai are rostul. Compania…

- Tiraspolul acuza din nou Chișinaul de criza energetica și susține ca decizia de a limita livrarea gazului in stanga Nistrului este „lipsita de bun simț”, despre aceasta a declarat așa-numitului ministru al Economiei din regiune, Serghei Obolonik. Din spusele lui, Moldova „deposedeaza” zona separatista…

- Republica Moldova va primi in noiembrie 5,7 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi de la concernul rus Gazprom, „ceea ce reprezinta 51% din volumele agreate conform contractului”. Din acestea, 3,4 milioane de metri cubi pe zi vor fi livrate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. Anunțul…

- Energocom a mai cumparat 18 milioane metri cubi de gaze naturale pentru stocare. In total, Republica Moldova are 81,5 milioane metri cubi de gaze achiziționate, a anunțat vineri, 21 octombrie, vicepremierul Andrei Spinu. „Aceste volume vor fi folosite in cazul in care Gazprom va decide sa sisteze livrarile…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca a declarat ca Romania ar putea acorda Republicii Moldova, 5 milioane de metri cubi de gaze naturale per zi, insa nu mai mult. „Atunci cand am discutat cu premierul Gavrilița, am discutat despre 150 de milioane de metri cubi. Mai trebuie sa vedem ce cantitați putem…